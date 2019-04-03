Anadolu Ajansı çalışanı: ''Verilerin nereden alındığını bilmiyoruz''

Alman DW Türkçe’ye konuşan AA çalışanları, yerel seçimlerde veri akışının yaklaşık 13 saat kesilmesiyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuya yönelik AA’dan “Adayların oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu İstanbul için, verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve YSK'nın ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır” açıklaması yapılmıştı. Ancak bu açıklama, kurumun sandık sonuçlarını nereden aldığına yönelik soru işaretlerini gidermiyor.

“ÇALIŞANLAR DA VERİLERİN NEREDEN ALINDIĞINI BİLMİYOR”

DW Türkçe'nin AA'daki eski ve mevcut çalışanlardan edindiği bilgiye göre, seçim sonuçlarını aktarmada şu anda tekel durumunda olan AA'nın verilerini nereden aldığı bizzat çalışanlar tarafından da tam olarak bilinmiyor.

Çalışanların büyük çoğunluğunun seçim verilerinin aktarılması için kurulan teknik sisteme giriş izni olmazken, bu gruba çoğu birim müdürünün de dâhil olduğu, verilerin sadece seçilmiş belirli kişiler üzerinden işlendiği belirtiliyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir AA çalışanı durumu şöyle özetliyor:

“Şu anda kimse bu verilerin nereden geldiğini bilmiyor. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz. Doğrudan teknik servis hallediyor ve eskiden bundan sorumlu olan haber masaları sadece yorum ya da değerlendirme yazıyor.”

Atatürk tarafından kurulan AA, genel bilinenin aksine bir kamu kuruluşu değil. Bir anonim şirket olan ajansın yüzde 43'ü Hazine'nin, yüzde 57'si ise şahısların. AA'da çalışanlar devlet memuru statüsünde bulunmuyor. Ajans; sağladığı haber, fotoğraf ve görüntü karşılığında devletten pay alan bir kuruluş.