Anadolu Ajansı'ndan skandal haber !

Anadolu Ajansı, terör örgütlerinin kontrolündeki bölgeden atılan havan mermisi nedeniyle Akçakale'de yaşamını yitiren 9 aylık Suriyeli bebeğin cansız bedeninin fotoğraflarını yayımladı.

Üstelik ajansın yabancı dilde yayın yapan hesaplarından bebeğin cansız bedeninin fotoğrafları hiçbir blurlama işlemi yapılmadan, açık şekilde paylaşıldı.

Ajans Türkçe servisinde bebeğin cansız bedenini sansürleyerek kullanırken, yabancı hesaplardan açık şekilde yaptığı paylaşımları da Türkçe hesabından paylaştı.

AA KENDİ 'İLKELERİNİ' TANIMIYOR

Bir bebeğin cansız bedenini, üstelik açık olarak, ailesinin de sürekli karşılaşabileceği şekilde paylaşan AA'nın bu adımı, kendi yayıncılık ilkelerini bile çiğnediğini gözler önüne serdi.

Sitesinde "Anadolu Ajansı'nın savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında yayımlanacak haberler konusundaki yayın ilkeleri" başlıklı bir bölüme yer veren ajans, şu ilkelerini açıkça çiğnedi:

Savaş, çatışma, terör ve afetlerde, kim olursa olsun, kişinin mahremiyetinin korunması ve ölülerin onuruna saygı gösterilmesini esas alır.

İdam cezalarının infazını, insanların acı çekerek öldürülüşünü gösteren görüntü ve fotoğrafların yayınlanmasından kaçınır.

Kamuoyunda psikolojik sarsıntıya yol açacak türden, insanlık onurunu ayaklar altına alan görselleri, ölü ve yaralıların yüzlerinin, parçalanmış beden veya uzuvlarının yakın plan çekimlerini yayınlamaz.

Yayınlarının şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici bir nitelik ve üslupta olmamasına dikkat eder.

İnsan hayatının kutsiyetini vazgeçilmez kabul ettiğinden, terör, şiddet ve afet olaylarında mağdurları ve yakınlarını rencide edecek yayın yapmaz.