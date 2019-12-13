Anadolu Ajansı'ndan skandal hata

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı’nın (AA), Sivas Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını anlatan "1919:Şafak" oyunuyla ilgili yaptığı haberde skandal bir hataya imza atıldı. Haber, abonelere geçildikten sonra düzeltildi.

Abonelerine “Fuayeden başlayan Kurtuluş Mücadelesi Ankara izleyicisiyle buluşuyor” başlıklı bir haber geçen AA, haberde, “Sivas DT tarafından sahneye konulan Samsun Kongresi'nden Sivas Kongresi'ne kadarki süreci anlatan ‘1919:Şafak’, seyircileri daha fuayede oyunun içine katan kurgusuyla dikkati çekiyor” ifadelerini kullandı.

Fakat Kurtuluş Savaşı süreci boyunca “Samsun kongresi” adıyla anılan herhangi bir kongre yapılmadı.

AA’nın, söz konusu haberindeki hatanın, muhabir, redaktör ve yayınlayan tarafından üç denetimden geçmesine rağmen fark edilmemesi, kurumun geldiği noktayı ortaya koydu.

Üstelik aynı hatalı haberi, Hürriyet ve TRT Haber de internet sitelerinde yer vererek düzeltmeden okuyucularına aktardı.