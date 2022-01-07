Anayasa Mahkemesi'nden internet siteleri için emsal karar

Anayasa Mahkemesi, aralarında pek çok internet haber sitesinin de bulunduğu yayın organlarını bazı haberlerine erişimin engellenmesi ile ilgili başvurularında haklı buldu ve tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gazete Duvar, Diken, Sol.org.tr, Birgün, Artı Gerçek ve tarımdanhaber sitelerinin bazı haberleri ile Çiğdem Toker'in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısına erişim engeli getirilmesi üzerine yaptıkları bireysel başvuruları değerlendirdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin internet özgürlüğü konusunda üye devletlere yönelik tavsiye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin internet ve ifade özgürlüğüne ilişkin içtihatlarına atıf yapan Anayasa Mahkemesi, başvuruları kabul etti.

Yüksek Mahkeme, engelleme kararlarıyla Anayasa'nın 26 ve 28. maddelerinde yer alan ifade ve basın özgürlüğü ile 40. maddede güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Başvuruculara ayrı ayrı 8 bin 100'er TL manevi tazminat ile yargılama giderlerinin ödenmesine karar veren AYM ayrıca ihlallerin yapısal sorundan kaynaklandığına hükmedip, bu sorunun çözülmesi için de kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine hükmetti.

AYM'nin söz konusu kararı Gazete Duvar'ın "Yunan olmak da ayıp değil Pontus da...", "Haydar Baş'ın başı neden belada" başlıklı, Diken'in "CHP'nin istismar araştırması teklifine yanıt: Mümkün değil", Sol.org.tr'nin "Kolejlerle ilgili şikayetler artıyor, hem emekçilerin parası ödenmiyor hem velilerin", Birgün'ün "Hasankeyf taşıma ihalesi iptal edildi, bakanlık soruşturma açtı", artıgerçek'in "Gıda sahtekarlığından 15 kez ceza alan kişi Tarım Kredi marketlere genel müdür olarak atandı" haberleri ile Çiğdem Toker'in Cumhuriyet'te çalıştığı dönem yazdığı "Ferhat Tepe dosyası neden kapatıldı?" yazısına ilişkin alındı.