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  3. 24 Haziran 2019 12:58

ANKA: ''Türk medyasına yeni soluk''

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile yeniden medya arenasına dönen ANKA Haber Ajansı "Anka'nın Hikayesi Belgeseli'ni yayınladı.

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Geçen yıl Kasım ayında kapanan ANKA Haber Ajansı, yeniden faaliyete geçti ve 23 Haziran’da önemli bir alternatif oldu. Anadolu Ajansı veri yayınlayamazken halk seçim sonuçlarını ANKA'dan takip etti.

ANKA Haber Ajansı twitter hesabından " TÜRK MEDYASINA YENİ SOLUK! ANKA Haber Ajansı, 23 Haziran İstanbul Seçimi'nde anbean doğrulanmış, güvenilir sonuçları abonelerine geçerek Türk basın tarihine geçti. ANKA kısa süre önce küllerinden yeniden doğmuştu. İşte ANKA'nın Hikayesi Belgeseli..." paylaşımında bulundu.

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