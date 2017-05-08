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  3. 08 Mayıs 2017 15:06

Arka Sokaklar'a 3 yeni isim

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna 3 isim dahil oldu.

Arka Sokaklar'a 3 yeni isim
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 Kanal D’nin 10 yıldır aynı beğeni ile izlenen efsane dizisi Arka Sokaklar kadrosu, ekibe yeni dâhil olacak oyuncular ile daha da genişleyecek. Maceranın hız kesmeden devam ettiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’a ilerleyen bölümlerde üç yeni oyuncu katılacak. Usta tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç, Uğur İzgi ve Kadir Polatçı canlandıracakları karakterlerle cuma günlerinin fenomeni Arka Sokaklar’a renk olacak. Arka Sokaklar her cuma saat 20.00’de Kanal D’de!

KURTLAR VADİSİ'NİN KILIÇ'IYDI
Usta tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç 'Arka Sokaklar'ın sürpriz transferlerinden biri. Atilla Olgaç, son olarka 'Nizama Adanmış Ruhlar' isimli yapımda yer almıştı.

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