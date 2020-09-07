Aşk 102 dizinde korona şoku devam ediyor! Bir oyuncu daha korona oldu

Aşk 102'nin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs olması herkesi korkuttu. Çukur dizisinde de rol alan Kubilay Aka'nın ardından sette sıkı tedbirler alındı.

Aşk 102'nin oyuncularının haberinin şoku devam ederken bir hastalık haberi daha gündeme geldi. İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.



Aşk 102'nin yanı sıra Yeni Hayat dizisinde de rol alan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı haberin duyrulmasının ardından bir paylaşım yaptı. Camın ardından elini uzatan ünlü oyuncu bu paylaşıma "sosyal mesafe" notunu düştü.

İpek Filiz Yazıcı'nın test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisinin setine de ara verildi.