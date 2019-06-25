''Asla ve kata binmem'' demişti... Ahmet Hakan Japonya yolcusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerine eşlik eden gazetecilere Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan da eklendi. Ahmat Hakan, "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim" demişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti adında büyük bir hezimete dönüşen İstanbul seçimlerinin ardından yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. İlk olarak Japonya'da G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, daha sonra Çin ve Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

Erdoğan'ın bir hafta sürecek olan yolculuğuna çok sayıda gazetecinin yanı sıra Hürriyet'ten Ahmet Hakan da katılacak.

Ahmet Hakan, T24'ten Fatih Karagülle'nin "İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını davet edildiğinizi öğrendik, sizden de teyit etmek istedik, bilgi verir misiniz" sorusuna, "Bunun bir haber değeri mi var" karşılığını verdi. Hakan, T24 editörünün "Teyit etmek istiyoruz" yanıtı üzerine, "İnternet sitelerine konuşmuyorum" dedi.

"Asla ve kata uçağına binmem"

Ahmet Hakan 16 Ocak 2016 tarihinde Hürriyet'te yayımlanan yazısında, "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim" demişti.

Erdoğan "barış tespihi" hediye etmişti

Hakan, İstanbul seçimleri arifesinde, 21 Haziran'da Vahdettin Köşkü'ndeki canlı yayının ardından Erdoğan'ın kendisine tespih hediye ettiğini yazmıştı. Hakan, Erdoğan'ın "barış tespihi" ifadesini kullandığı hediye için şunları yazmıştı:

"Program bitti... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cebinden iki tespih çıkardı. Birini Salih Nayman’a verdi, diğerini de bana... Bana tespih verirken şakayla karışık 'Bu bir barış tespihi' dedi. Ben de 'Küs değildik ki' falan diye mırıldandım. Duydu mu, duymadı mı, artık orasını bilemiyorum..."