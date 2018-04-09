Aydın Doğan böyle veda etti

Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan Demirören Grubu'na satışın gerçekleşmesinin ardından bugün, veda konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

"40 YIL ÖNCE YOLCULUĞA ÇIKTIM"

Konuşmasına "Doslarım kardeşlerim 40 yıl önce bir yolculuğa çıktım. 30 yılı aşkın çok dostum var. Onlardan ayrılmıyorum, sadece bu binadan ayrılıyorum." diyerek başlayan Doğan, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"ARTIK KAŞARLANDIM"

Daha sonra Doğan, salondaki havayı üst üste espriler yaparak dağıttı.

Doğan'ın "Milliyet ve Vatan'ı Demirörenler'e teslim ederken salondan kaçmak istemiştim. Ben gemiyi kazasız, belasız limana yanaştırdım. Önceki devirlerde çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık satış konusunda kaşarlandım galiba." sözlerinin ardından salonda gülüşmeler yaşandı.

"PARTİLERİ, GEZİLERİMİ ÖZLEYECEĞİM"

Aydın Doğan, "Zanzibar'daki partileri, Bodrum gezilerimi özleyeceğim." diyerek devam etti.

Doğan, Demirören ailesiyle yakın arkadaş olduklarını belirterek, satışın herhangi bir baskı altında gerçekleştirilmediğini söyledi ve ekledi: "Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır. Kanuni devir süresi henüz bitmedi. Şu anda sorumluluklar bizim üzerimizde. Ay sonuna kadar hukuki süreç tamamlanacak."

DEMİRÖREN: BÜYÜK DENİZLERE AÇILMA SIRASI BİZDE

Yıldırım Demirören de medya sektöründe yeni olmadıklarını ifade ederek, "Kalıcı olan kurumlar ve bu kurumlara can veren emekçiler ve gazetecilerdir. Satışa ilişkin gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldı. Aklınızda çok soru var. Bunların tek bir cevabı yok, hep birlikte çözeceğiz. Babam Erdoğan Demirören ‘ülkem, bayrağım söz konusuyla her sorunun üstesinden geliriz' der. Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız." diye konuştu.