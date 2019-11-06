Aydın Doğan: Medyanın satışı sırasında...

Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu’nun satışı hakkında konuştu.

Aydın Doğan, teklifine karşılık olarak torunundan "Blu Tv ile kendi yolculuğuna çıkmak istediği" yanıtı aldığını belirterek, "Bu cesareti ile gurur duydum" dedi.

Aydın Doğan, BluTV kurucusu ve Ceo’su olan torunu Yalçındağ'ı aralarında görmek istediğini ifade ederek, "Holding'i çok ileriye götüreceğine inanıyorum. Tüm torunlarımın birlikte Doğan Holding'i büyüttüğünü görmeyi çok isterim" sözlerini kaydetti.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği'nin her yıl düzenlediği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nin yedincisi İstanbul'da gerçekleşti.

“Değişim Rüzgarını Yönetmek” temasıyla gerçekleşen TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nin açılış oturumu, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ve BluTV Kurucu ve Ceo'su Aydın Doğan Yalçındağ'ın katılımıyla gerçekleşti.

Aydın Doğan: Çocuklarıma örnek olmaya çalıştım

"Nesiller Arası İletişim" başlığıyla gerçekleşen açılış oturumunda Aydın Doğan, Doğan Grubu'nun temellerini attığı gençlik yıllarını anlattı. “Kurucu olarak daha çok işi kurmaya ve büyütmeye odaklandım. Çocuklarımın eğitimi ve kurumsal yapı içinde olmaları için gerekli ortamı yarattım. Onları hiç işin dışında bırakmadım. İyi eğitim almalarını, tecrübe kazanmalarını sağlayarak onlara örnek oldum” dedi.

Aydın Doğan, konuşmasının sonunda, “En büyük torunum Doğan, çok başarılı işler yapıyor. Medyanın satışı aşamasında Doğan'a bazı seçenekler sundum ve Doğan BluTV ile kendi yolculuğuna çıkmak istediğini söyledi. Doğrusu bu cesareti ile gurur duydum. Doğan'ın gelip aramıza katılmasını çok arzuluyorum. Holding'i çok ileriye götüreceğine inanıyorum. Tüm torunlarımın birlikte Doğan Holding'i büyüttüğünü görmeyi çok isterim” diye konuştu

Arzuhan Doğan Yalçındağ: Doğan ve dedesinin etkileşimleri çok kuvvetli'

Doğan Holding'in ikinci nesil yöneticisi Arzuhan Doğan Yalçındağ, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve profesyonelleşmenin önemine değinerek, ‘'Kardeşlerimle Aile Anayasası ve Ortaklar Sözleşmesi hazırlama konusunda neredeyse 20 yıldır çalışıyoruz. Aile olmakla şirket olmak arasındaki farkı, aile olmanın, bütün o sevginin getirdiği hisleri ve iş hayatının çok daha disiplinli karar alınması gereken bütün meselelerini birlikte götürmenin zorluğunu biliyorsunuz. Biz ikinci nesil olarak üzerimize düşeni yapıp kurumsallaşmayı tamamlıyoruz. Babam bu yapıyı sağ salim limana getirdi, bizim de ikinci nesil olarak en büyük sorumluluğumuz, bu yapıyı, aile bireyleri içinde kurumsallaşmayı tamamlayarak üçüncü neslin gönül rahatlığıyla buraya gelmesini sağlamak'' dedi.

Arzuhan Doğan Yalçındağ ayrıca “Babam ve Doğan'ın etkileşimleri çok iyi. Yapıları birbirine çok benzemese de Doğan'ın babam gibi kararlılığı, kendine olan güveni, çalışma azmi beni çok etkiliyor. Bu yolculuğunda onu destekliyorum. Başka yatırımları da oluyor. Bilgiye dayalı, hesaplanmış risklerle, iyi analiz ederek yatırımlar yapıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor'' şeklinde konuştu.

Aydın Doğan Yalçındağ: Teknolojik dönüşümün kalbinde olmak istiyorum

BluTV Kurucu ve Ceo'su Aydın Doğan Yalçındağ, “Bugün hayatımda unutamayacağım bir kilometre taşı. Dedem ve annem ile bu platformu paylaşmak benim için büyük onur” diyerek başladığı konuşmasında, teknolojide son 20 yılda yaşanan değişimin önemine değindi. Aydın Doğan Yalçındağ, “Türkiye'de bugün adını duymadığımız şirketler teknolojik değişim ile büyük oyuncular olacaktır. Ben de bugün bu değişimin tam kalbinde yer almak ve liderlerinden olmak istiyorum. BluTV ile de bunu yapıyoruz. Geleneksel yayıncılığın internete ne kadar hızlı kaydığını görüyoruz. BluTV de işin başında, hızlı büyüyor ve bu değişimin de somut bir örneği”

Yalçındağ, “Bir noktada ben de Doğan Holding'in başarısı için çalışmak isterim. Şu anda BluTV'de bir sorumluluğum var ve en önemlisi ekibime, abonelerimize karşı bir sorumluluğum bulunuyor. Sonrasını zaman gösterecek” dedi.

TAİDER'e davetleri için teşekkür eden Doğan Ailesi, aile şirketlerinin sağlıklı ve güçlü sürdürülebilir büyümesine destek olmak üzere hazırladıkları programlar çerçevesinde derneğin ülke ekonomisine ve iş ailelerine sağladıkları faydanın artarak çoğalmasından memnuniyet duyduklarını da sözlerine eklediler.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, ülkemiz aile işletmelerinin yüksek performanslı, uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkemize değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmelerine destek veren, üyelerinin en iyi uygulamaları ve çözüm gerektiren sorunları paylaşabilecekleri, dünyanın önde gelen aile şirketleri ile iletişim kurabilecekleri ve gelecek nesillerini geliştirebilecekleri önder kurumdur.

Türkiye'deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesi, ülkemiz ekonomisinin daha sağlıklı ve kalıcı büyümesine destek olmak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur ve 65 ülkede 3700 iş ailesinin buluştuğu İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Business Network International) Türkiye paydaşıdır.