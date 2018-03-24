Aydın Doğan: ''Türkiye dışında yaşayamam''

T24.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın sorularını yanıtlayan Aydın Doğan, “Satış için baskı gördünüz mü sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, “Ama bu sektörde çok çektim. Benden 1 milyar dolar vergi aldılar. Sonra da 260 milyon dolar aldılar. Bunu yapanların 16’sı da FETÖ’cü çıktı. Kimi tutuklandı, kimi kaçtı, ama 16’sı birden FETÖ’cü çıktı. Bu vergiyi benden niye aldılar hâlâ anlamadım” diye konuştu.

Aydın Doğan, hayatını Türkiye dışında sürdüreceği iddialarıyla ilgili ise “Hayır, ben Türkiye dışında yapamam, yaşayamam. Ben Anadolu’nun ortasından geldim. Yurtdışına gidip de Türkiye’ye döndüğümde toprağı öpüyorum. 82 yaşındayım, ama bugün “Cepheye git” deseler giderim. İki senedir yurtdışına gitmiyorum. Almanya’da matbaamız, işlerimiz var gitmiyorum. Kimseden saklı değil Londra’da otelim, evim var, kızlarımın eğitimi sırasında almıştım, ama gitmiyorum” dedi.