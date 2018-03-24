  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 24 Mart 2018 10:12

Aydın Doğan: ''Türkiye dışında yaşayamam''

Doğan Yayın Grubu için Demirören Grubu ile başlanan satış görüşmesiyle ilgili olarak soruları yanıtlayan Aydın Doğan hayatını Türkiye dışında sürdüreceği iddialarıyla ilgili ise “Hayır, ben Türkiye dışında yapamam, yaşayamam" dedi.

Aydın Doğan: ''Türkiye dışında yaşayamam''
A+ A-

T24.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın sorularını yanıtlayan Aydın Doğan, “Satış için baskı gördünüz mü sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, “Ama bu sektörde çok çektim. Benden 1 milyar dolar vergi aldılar. Sonra da 260 milyon dolar aldılar. Bunu yapanların 16’sı da FETÖ’cü çıktı. Kimi tutuklandı, kimi kaçtı, ama 16’sı birden FETÖ’cü çıktı. Bu vergiyi benden niye aldılar hâlâ anlamadım” diye konuştu.

Aydın Doğan, hayatını Türkiye dışında sürdüreceği iddialarıyla ilgili ise “Hayır, ben Türkiye dışında yapamam, yaşayamam. Ben Anadolu’nun ortasından geldim. Yurtdışına gidip de Türkiye’ye döndüğümde toprağı öpüyorum. 82 yaşındayım, ama bugün “Cepheye git” deseler giderim. İki senedir yurtdışına gitmiyorum. Almanya’da matbaamız, işlerimiz var gitmiyorum. Kimseden saklı değil Londra’da otelim, evim var, kızlarımın eğitimi sırasında almıştım, ama gitmiyorum” dedi.

demirören grubu , doğan yayın grubu , aydın doğan , doğan grubu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM