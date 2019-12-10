Ayşe Arman'a hırsız şoku!

Hırsızların balkondan tırmandığını kaydeden Arman, bir komşusunun tesadüfen hırsızları balkonda görüp bağırması sonrası hırsızların apar topar kaçtığını belirtti.

Gazeteci yazar Ayşe Arman, İngiltere’nin başkenti Londra’daki evine hırsızlık girişimi olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Arman, şunları belirtti:

"Ne 50 yaşmışşş, sürprizleri bitmedi!!!! Ne şahane insanlar biriktirmişim. Sevgilime, aileme, arkadaşlarıma, hepinize çok çok teşekkür ederim. Gerçekten ağzım açık kaldı. Bana kendimi çok ‘değerli' hissettirdiniz. İyi ki varsınız. İlk 50'yi nefis kapattım sayenizde, hadi bakalım ikinci yarı başlıyoooo

Bu arada, biz doğum günü münasebetiyle, Londra'nın kuzey batısında, İngiltere'nin şahane kırsalını keşfederken, evimize, 5 maskeli, eldivenli adam girmeye çalışmış. Balkondan tırmanmışlar. Londra'nın göbeğinde söz ediyorum. Kapıyı haşat etmişler. Bayağı bi zorlamışlar. Ama bi komşu, tesadüfen maskeli tipleri balkonda görüp, ‘For goodness sake!' diye bağırmış, adamlar da apar topar kaçıp gitmiş. Şimdi biz, polis, parmak izi, alarm, kapıları güçlendirecek kilitler gibi şeylerle uğraşıyoruz. Alya emniyette merak etmeyin. Dilek-Doruk sağolsun, hemen gelip aldılar onu. Vaziyet böyle. Sürprizler ve maceralarla dolu bi yaşa girdimm. Her şeyin hallolur, yeter ki huzurumuz yerinde olsunn. Ve emniyette olalım. Sizi seviyorummm."



