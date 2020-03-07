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  3. 07 Mart 2020 10:52

Ayşenur Arslan, HABERNedim Şener’i adliyeye çağırdı!

Gazeteci Ayşenur Arslan, bir zamanlar FETÖ kumpasında Barış Terkoğlu ile birlikte yargılanan Nedim Şener’i destek için adliyeye çağırdı.

Ayşenur Arslan, HABERNedim Şener’i adliyeye çağırdı!
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Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze töreninden görüntüler yayınlayan Oda TV’nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberi yapan muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının ardından ifadeye çağrılan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklandı.

Destek için Çağlayan Adliyesi’ne giden Gazeteci Ayşenur Arslan, sosyal medya hesabından Nedim Şener’e çağrıda bulunarak “Nedim Şener’e açık çağrı: Bir zamanlar FETÖ kumpasıyla birlikte yargılandığı Barış Terkoğlu cezaevinde. Barış Pehlivan da şu anda tutuklama talebiyle mahkeme karşısında. Onu da destek için Çağlayan’a bekliyorum” diye yazdı.

Ancak Şener’den çağrısına yanıt alamayan Arslan, yeni bir  paylaşımda bulunarak, “Nedim Şener’e çağrıda bulunmuştum. Aranan isme ulaşılamadı!! Onun yerine sevgili Ahmet Şık koşa koşa geldi ve Barış Pehlivan ile duruşma öncesi bir Adliye Hatırası çektik..” dedi.

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