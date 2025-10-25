Bahar Feyzan'dan Fatih Altaylı ile ilgili dikkat çeken iddia

Gazeteci Bahar Feyzan, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde çıktığı ilk duruşma sonrasında cezaevinden mektuplarla katıldığı Youtube kanalındaki programlarını sonlandıran gazeteci Fatih Altaylı'nın serbest kalması durumunda siyaset yerine bilim ve röportaj programları yapacağını duyurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında 20 Haziran Cuma günü yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kendi Youtube kanalında yaptığı bir değerlendirme sonrasında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlenmişti.

Fatih Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkana kadar cezaevinden yazdığı mektuplarla Youtube videolarını sürdürüyordu. Ancak 3 Ekim'deki duruşmada hakkında tutukluk halinin devamına karar verilen Fatih Altaylı bu kararın ardından Youtube programlarına ara vermişti.

Gazeteci Bahar Feyzan, Fatih Altaylı'yı Silivri'de ziyaret ettikten sonra kendi Youtube kanalında Fatih Altaylı'nın aldığı dikkat çeken bir kararı paylaştı.

Bahar Feyzan, Fatih Altaylı için "Çıkınca bir süre tatil yapmak, tatilden sonra da bilim ve röportaj programına devam etmek istiyor. Siyasetten usanmış vaziyette. Bunu korktu, geri adım attı gibi algılamayın." dedi.

3 Ekim'deki duruşmada mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı, 26 Kasım'a ertelemişti.