Bahçeli, Fulya Öztürk'e yeni isim taktı
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MHP lideri Bahçeli, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" diyerek yeni bir isim verdi.
Özel bir izinle Metina-Zap bölgesine giden CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve ekibi, bölgede operasyonlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerini görüntüledi. Haberi izleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öztürk'ü arayarak tebrik etti.
Bahçeli ayrıca Öztürk'e yeni isim önerisinde de bulundu. Instagram hesabından açıklama yapan Öztürk "Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. 'Mehmetçik'imizi gururla izledim' dedi. Sayın Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öztürk ayrıca, Bahçeli'nin kendisine "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini de aktardı.
🚨Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberlerimizden sonra beni arayarak tebrik etti. Mehmetçik’imizi gururla izledik dedi. Sayın Genel Başkan’a nazik sözlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum— Fulya Öztürk (@Fullyaozturk) August 13, 2024
Çok mutlu oldum🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
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