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Bakan Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da haber sundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT ekranlarında kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu.

Geçtiğimiz yıllarda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde mikrofonu eline alarak sahaya inen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şimdi de TRT stüdyolarına girerek haber bülteni sundu.

Bakan Kasapoğlu, basın mensupların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü TRT Spor ekranlarından kutladı.

Basının, bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında çok önemli bir görevi olduğunu söyleyerek söze başlayan Bakan Kasapoğlu, "Çağımızın gelişen teknoloji ortamında, haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi, her zamankinden çok daha değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini son derece fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu trt
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