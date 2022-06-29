Bakan Soylu ihbar etti, Uğur Dündar'ın 2 yıl hapsi isteniyor

Gazeteci Uğur Dündar hakkında, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker için yaptığı Twitter paylaşımı gerekçesiyle 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Yurtdışından çektiği videolarda uyuşturucu ticaretinden faili meçhul cinayetlere, mafyadan rüşvet alan milletvekilinden yapılan yolsuzluklara kadar, birçok konuda ifşaalarda bulunan Sedat Peker'e ilişkin attığı bir tweet ile yaptığı bir konuşmadan dolayı, yazarımız duayen gazeteci Uğur Dündar'ın 2 yıl hapsi istendi.

Yazarımız hakkındaki iddianameyi İstanbul Beykoz Savcılığı hazırladı, Beykoz Asliye Mahkemesi tarafından da kabul edilerek dava açıldı.

Bu konudaki ihbarı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu'nun ihbarında, Uğur Dündar'ın, 25 Eylül 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı, “Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” paylaşımı ile bir televizyon programında yaptığı, “Peker yolsuzluk ve hırsızlar konusunda irin toplamış bir çıbana iğne batırdı. Hakikat adına teşekkür etmemiz lazım” değerlendirmesi, “suçu ve suçluyu övmek” olarak nitelendirildi.

İddianamede, bu ihbarın delil kabul edildiği belirtilerek, “Hakkında suç örgütü kurma suçundan yakalama kaydı bulunan Sedat Peker isimli şahsın yurt dışından internet aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımlar ve devlet yetkililerine karşı mesnetsiz iddiaları kapsamında, kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlikelerin de ortaya çıktığının her türlü izahtan vareste olduğu, bu kapsamda şüphelinin aynı suç işleme kararı icrası kapsamında söylemleri ve paylaşımları kapsamında zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır” denildi. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi de, Dündar'ın 2 yıla kadar hapsinin istendiği bu iddianameyi kabul ederek dava açtı.

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