  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Bakan Soylu şikayet etti: İki kanala ''Sedat Peker'' cezası

Bakan Soylu şikayet etti: İki kanala ''Sedat Peker'' cezası

Bakan Soylu şikayet etti: İki kanala ''Sedat Peker'' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Sedat Peker'in açıklamalarına ekranlarında yer veren Halk TV ve KRT'ye ceza verildiğini açıkladı. Taşçı, İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayetçi olduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Sedat Peker’in açıklamalarına ekranlarında yer veren Halk TV ve KRT'ye ceza verildiğini açıkladı. Taşçı, "RTÜK, şikayeti Süleyman Soylu’nun Peker'in yönelttiği iddialar hakkında konuşulmasından rahatsız olmasına dayandırdı" dedi. 

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Taşcı şunları söyledi:

"Sedat Peker’in açıklamalarının tartışılmasından rahatsız olan Süleyman Soylu’nun şikayeti üzerine RTÜK rapor düzenledi; Halk TV ve KRT’ye %3 para cezası kesildi.

Oysa cezalandırılan yayınlarda Peker’in iddialarının araştırılmaması, soruşturulmaması eleştiriliyor. RTÜK cezasını Sedat Peker’in açıklamalarının değerlendirildiği programlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “eleştiri sınırı ötesinde küçük düşürüldüğü” gerekçesine dayandırdı.  Kararlar oy çokluğuyla alındı.  Karara Sayın Konuralp ile birlikte karşı oy kullandık."

Karara karşı oy kullanan bir diğer RTÜK üyesi Okan Konuralp ise, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatlarının şikâyetlerini dikkate alan RTÜK, HALK TV ve KRT’ye para cezası verdi."

RTÜK, daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu ekranlarına taşıyan muhalif kanallara da ceza vermişti.

Sedat Peker ile Nedim Şener arasında ''pislik'' gerilimiSedat Peker ile Nedim Şener arasında ''pislik'' gerilimiGüncel

 

Etiketler sedat peker süleyman soylu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fuhuş operasyonunda iğrenç ayrıntı
Geçiş garantili köprülerden, yollardan ''kaçak'' geçenler yanacak
NATO Zirvesi'ne damga vuran kareler: Erdoğan ve Biden sohbet etti
Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu
MetroPOLL'ün son anketinde çok konuşulacak ''kararsızlar'' ayrıntısı!
Sedat Peker ile Nedim Şener arasında ''pislik'' gerilimi
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Zam bekleyen emekliler 500 TL'sinden oldu, birileri yine affı kaptı!
İrem Derici'den ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?'' diyen takipçisine ayar!
Beklenen ''indirimcik'' geldi, ikincisi yolda... İşte yeni fiyatlar