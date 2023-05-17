Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir yazısı nedeniyle kısa süreli olarak açık cezaevine giren Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan tahliye edildi.

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir yazısı nedeniyle hakkında hapis cezası verildiğini duyurmuştu.

Yazdığı bir yazısından dolayı 30 Mart 2023'te açılan bir davanın denetimli serbestliğini bozması gerekçesiyle kısa süreli olarak açık cezaevine gireceğini açıklayan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, teslim olmasının ardından birkaç saat içinde tahliye edildi.

Pehlivan, Çağlayan Adliyesi’nde Halk TV'ye açıklamalarda bulunmuştu. Pehlivan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben yaptığım bir haberden dolayı yaklaşık 6,5 ay haspis yatmıştım. Sonrasında tahliye olmuştum. Sonrasında o hüküm onanınca tekrar girip, denetimli serbestlikle özgürlüğüme kavuşmuştum. O denetimli serbestlikte bir şart vardı. 'Eğer hakkında yeniden bir dava açılırsa bak seni cezaevine göndeririz' tehdidinde bulunuluyordu.

"CEZAEVİNE GİRMEME GEREKÇE GÖSTERİLDİ"

Hakkımda 6 tane dava açıldı, tabii ki Cumhuriyet gazetesindeki yazılarımdan dolayı. Ancak yargı bunları dikkate almadı. Ne zaman ki Barış Terkoğlu ile birlikte SS kitabını yazdık, açılan 7. dava benim tekrar açık cezaevine girmeme gerekçe gösterildi."

"Şimdi görünen o ki birkaç saat içinde açık cezaevine gireceğim" diyen Pehlivan, "Biliyorsunuz ki açık cezaevlerinde de şu an Covid-19 izni var. En azından temmuz ayına kadar o Covid-19 izni devam ediyor" diye konuştu.

"ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR"

Pelivan sözlerine şöyle devam etti:

"Burada ben önemli değilim. Görülüyor ki Türkiye'yi çok zor bir dönem bekliyor. Eğer iktidar değişimi yaşanmazsa maalesef gazetecileri, Türkiye'deki bilim insanlarını, aydınlarını çok daha baskıcı bir dönem bekliyor. Benimkisi sadece birkaç saatlik bir deneyim ama olayın perde arkasında beni aşan bir öykü var. Avukatlarımın söylediğine göre ben önce adliyede infaz savclığına teslim olacağım. Ondan sonra da açık cezaevine gönderileceğim, Silivri'ye. Orada teslim işlemleri yapıldıktan sonra tahminim akşama doğru özgürlüğüme kavuşacağım tekrar."