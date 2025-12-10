Basın İlan Kurumu'ndan haber siteleri için yeni düzenleme

Basın İlan Kurumu'nun gazete ve internet haber sitelerine yönelik hazırladığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe girdi.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre; internet haber siteleri, alan adı değişikliklerini mevcut içerikleri ve içerik yönetim sistemlerini koruyarak yapmak zorunda olacak. Bu süreçte yeni bir site oluşturulamayacak ve başka bir internet sitesine devir gerçekleştirilemeyecek. Yeni alan adının mevcut sitenin ana alan adı olması zorunlu olacak.

İKAMET ŞARTLARINDA DÜZENLEME

Sorumlu müdür istisna olmak üzere diğer fikir işçileri, gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan yerinin bulunduğu yerle ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ile toplu ulaşım imkanları da dikkate alınıp, yayın veya kontenjan yerinin dışında ikamet edebilecek. Bu gibi durumlarda, görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilmesinin imkan dahilinde olup olmadığına Basın İlan Kurumu tarafından karar verilecek. Yaygın gazetelerde en fazla 4 fikir işçisi, internet haber sitelerinden genel kategoride bulunanlarda en fazla 10, 1'inci ve 2'nci kategorilerde bulunanlarda en fazla 4, 3 ve 4'üncü kategorilerde en fazla 2, 5'inci kategorilerde bulunanlarda 1 fikir işçisi için kontenjan yerinde ikamet etme şartı aranmayacak.

Yazar olarak istihdam edilenlerin, kendilerine fayda sağlayacak ticari bir işle uğraşmaları ve gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette bulunmalarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Bu kişilerin, çalıştıkları gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan yerinde ikamet etmeleri zorunluluğu da kaldırıldı.

GÜNLÜK ASGARİ HABER SAYILARI

İnternet haber sitelerinin günlük asgari haber sayıları yeniden düzenlendi. Genel kategoride 120, 1'inci kategoride 50, 2'nci kategoride 40, 3'üncü kategoride 25, 4'üncü kategoride 20 ve 5'inci kategoride 15 haber yayımlanması zorunlu olacak.

Yönetmelikle ayrıca; fikir işçisi olabilme kriterleri yenilendi. İletişimle ilgili lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti kabul edilir hale getirildi. İletişim mezunu olmayanların da fikir işçisi olmasının yolu açıldı. Bunun için 9 ay kesintisiz çalışma şartı getirildi. Yayın içeriklerinde 'bilim' ve 'teknoloji' kategorileri kapsam genişletilerek eklendi.

DHA