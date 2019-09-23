Basın Konseyi'nden Erdoğan'a ''Fox TV'' tepkisi !

Basın Konseyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FOX TV muhabirini eleştirmesine tepki gösterdi. Konseyden yapılan yazılı açıklamada, “Soru soran gazeteci azarlanamaz. Kamu gücünü kullananlar, halkın haber alma hakkı adına kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak durumundadır” denildi.

‘TÜRKİYE TARİHİNİN EN SIKINTILI DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞAMAKTADIR’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’ye giderken yaptığı basın toplantısında Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili soru yönelten FOX TV Muhabiri Emre İskübarlas’a, “FOX TV’yi bir yalan medya olmaktan bir defa çıkarın. Bir defa dürüst olun” diye tepki göstermişti.

Basın Konseyi tarafından yapılan açıklamada “Türkiye maalesef ‘ifade ve iletişim özgürlüğü’ açısından tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FOX TV’yi hedef alması ilk değildir, daha önce de bakanlar aynı tavrı sergilemiştir. Medyanın yüzde 90’ı iktidar yanlısı yayın yaparken, özgür ve eleştirel habercilik yapmaya çalışan birkaç yayın organı da bir yandan ilan ve reklam ambargosu, diğer yandan iktidarın türlü baskılarıyla kuşatılmaya ve susturulmaya çalışılmaktadır” denildi.

“Demokrasinin olduğu ülkelerde iktidarlar, eleştirel ve özgür habercilik yapan yayın kuruluşlarını tehdit etmez” ifadelerine yer verilen açıklamada şu vurgular dikkat çekti:

“Basın Konseyi olarak, FOX TV başta olmak üzere özgür ve eleştirel habercilik yapan tüm yayın kuruluşlarının yanında olduğumuzu; Türkiye’de demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işlemesi; ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlara ulaşması için mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bildiririz.”