Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesini bir meslektaşıyla değerlendirirken kullandığı ifadeler olay olan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, NTV tarafından işten çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesini takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın bir basın mensubuyla sohbeti ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansıdı.

Günay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinden Türkiye'nin hiçbir kazanım elde edemediğini söylediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde Günay, toplantının Türkiye açısından iyi geçmediğini söylüyor ve eleştirel ifadeler kullanıyordu. Günay ayrıca “İçeride Bilal (Erdoğan), Hakan Fidan, damat (Selçuk Bayraktar kavgası var” yorumunda bulunuyordu.

Hüseyin Günay, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık hüso baba diyeceksiniz" ifadelerini kullanırken gözlerin çevrildiği NTV ise Günay'ı işten çıkardığını duyurdu.

NTV yönetimi bu beklentilerle uyumlu şekilde Hüseyin Günay’ı işten çıkarma kararı aldı.

Günay’ın işten çıkarılmasıyla ilgili henüz gazetecilik meslek örgütlerinden bir açıklama gelmedi.