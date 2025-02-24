Beyaz Show'un yayınlanacağı tarih belli oldu

Beyazıt Öztürk, 22 yıl boyunca yayınlandıktan sonra 7 yıldır yayınlanmayan Beyaz Show'un ekranlara geri dönecğei tarihi açıkladı.

'Gel Konuşalım'da yer alan habere göre; Beyaz Show, Eylül 2025'te başlayacak. Beyazıt Öztürk ile telefonda konuşan Ece Erken, programa dair son bilgileri aktardı.

Erken, "Telefonla konuştuk. Beyaz Show'la ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşmışlar ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden" ifadelerini kullandı.

6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlayan Beyaz Show, 22 sezonun sonunda 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.