  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Beyaz Show'un yayınlanacağı tarih belli oldu

Beyaz Show'un yayınlanacağı tarih belli oldu

Beyaz Show'un yayınlanacağı tarih belli oldu
Güncelleme:

Beyazıt Öztürk, 22 yıl boyunca yayınlandıktan sonra 7 yıldır yayınlanmayan Beyaz Show'un ekranlara geri dönecğei tarihi açıkladı.

'Gel Konuşalım'da yer alan habere göre; Beyaz Show, Eylül 2025'te başlayacak. Beyazıt Öztürk ile telefonda konuşan Ece Erken, programa dair son bilgileri aktardı.

Erken, "Telefonla konuştuk. Beyaz Show'la ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşmışlar ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden" ifadelerini kullandı.

6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlayan Beyaz Show, 22 sezonun sonunda 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.

Müjdeyi Beyazıt Öztürk verdi: Beyaz Show geri dönüyorMüjdeyi Beyazıt Öztürk verdi: Beyaz Show geri dönüyorMagazin

 

Etiketler beyaz show beyazıt öztürk acun acun ılıcalı tv8
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son seçim anketinde birinci parti sürprizi: İktidar da muhalefet de yandı! Son seçim anketinde birinci parti sürprizi: İktidar da muhalefet de yandı! AK Parti kongresinde ilginç an: Erdoğan kürsüde itince... AK Parti kongresinde ilginç an: Erdoğan kürsüde itince... Kocaeli'de restorandaki rehine krizi kanlı bitti Kocaeli'de restorandaki rehine krizi kanlı bitti Erdoğan'ın üstünü çizdiği AK Partililer resmen belli oldu Erdoğan'ın üstünü çizdiği AK Partililer resmen belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kış gidiyor, bahar geliyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kış gidiyor, bahar geliyor! Kulislere bomba gibi düşen Dilek İmamoğlu iddiası Kulislere bomba gibi düşen Dilek İmamoğlu iddiası ''Oy dolandırıcılığı var'' deyip, kongreyi terk ettiler ''Oy dolandırıcılığı var'' deyip, kongreyi terk ettiler Türkiye'nin ''aile yapısı'' da bozuldu: TÜİK istatistikleri acı gerçeği gözler önüne serdi! Türkiye'nin ''aile yapısı'' da bozuldu: TÜİK istatistikleri acı gerçeği gözler önüne serdi! Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''AK Parti kongresinde şaibe var!'' Canlı yayında dikkat çeken iddia: ''AK Parti kongresinde şaibe var!'' Kocaeli'nde 1 haftadır sönmeyen alevlerin kaynağı belli oldu! Kocaeli'nde 1 haftadır sönmeyen alevlerin kaynağı belli oldu!
Sergen Yalçın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tahminini açıkladı Sergen Yalçın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tahminini açıkladı Derbi günü İstanbul'a gelip, ödülünü alacak! Derbi günü İstanbul'a gelip, ödülünü alacak! Ahmet Çakar'dan olay olacak derbi iddiası: ''En az 2-3 fark atar!'' Ahmet Çakar'dan olay olacak derbi iddiası: ''En az 2-3 fark atar!'' Rıdvan Dilmen'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tahmini olay oldu Rıdvan Dilmen'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tahmini olay oldu Tamer Karadağlı ''o da Gezi Parkı'ndaydı'' diyenlere bu yanıtı verdi Tamer Karadağlı ''o da Gezi Parkı'ndaydı'' diyenlere bu yanıtı verdi ''Ali Koç MHP Genel Başkanı olacak'' iddiasına jet açıklama ''Ali Koç MHP Genel Başkanı olacak'' iddiasına jet açıklama Kocasını öldüren 1 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı Kocasını öldüren 1 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı Termometreler eksi 32,6 dereceyi gösterdi, dev nehir dondu! Termometreler eksi 32,6 dereceyi gösterdi, dev nehir dondu! Maaşını taşıyan emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon müjdesi Maaşını taşıyan emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon müjdesi Sabancıların gelini ünlü Pınar Sabancı'nın ''kar tatili'' olay oldu Sabancıların gelini ünlü Pınar Sabancı'nın ''kar tatili'' olay oldu