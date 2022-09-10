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Beyaz TV'de sürpriz ayrılık

Beyaz TV'de sürpriz ayrılık

Beyaz TV’de 15 yıldır moderatörlük yapan Latif şimşek kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Latif Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu.

Latif Şimşek tarafından yapılan açıklamada, "15 yıl yönetici ve moderatör olarak çalıştığım Beyaz TV’den kendi isteğimle, iyi niyet çerçevesinde, anlaşarak ayrıldım. Başta Sayın Osman Gökçek olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Şimşek Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un canlı yayında saldırısıyla gündeme gelmişti. Şimşek, saldırıyı kınamadıkları gerekçesiyle Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa ettiğini duyurmuştu. 

Etiketler Latif Şimşek beyaz tv ayrılık
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