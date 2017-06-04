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  3. 04 Haziran 2017 15:40

Beyaz'dan hayranlarını üzecek haber

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeni sezonuyla ilgili önemli bir karar aldı.

Beyaz'dan hayranlarını üzecek haber
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Geçtiğimiz yıllarda canlı yayınlanan Beyaz Show, geri baktığımız sezonda banttan yayınlandı. Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığı bir yazsınında, Beyaz Show'un yeni sezonunda, daha önce olduğu gibi canlı yayınlanacağını iddia etmişti.

Beyaz kararını verdi

Yirmi yılı aşkın süredir ekranlarda olan Beyazıt Öztürk, sunuculuğunu yaptığı 'Beyaz Show' programını bu yıl da banttan yayınlama kararı aldığını açıkladı.

Bilindiği üzere Beyazıt Öztürk'ün şovunda daha önce canlı yayın kazası olmuş, ünlü şovmen hakkında soruşturma bile başlatılmıştı. Beyazıt Öztürk'ün, bant yayınını daha risksiz olduğu için tercih ettiği iddia edildi.

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