Beyaz'dan hayranlarını üzecek haber

Geçtiğimiz yıllarda canlı yayınlanan Beyaz Show, geri baktığımız sezonda banttan yayınlandı. Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığı bir yazsınında, Beyaz Show'un yeni sezonunda, daha önce olduğu gibi canlı yayınlanacağını iddia etmişti.

Beyaz kararını verdi



Yirmi yılı aşkın süredir ekranlarda olan Beyazıt Öztürk, sunuculuğunu yaptığı 'Beyaz Show' programını bu yıl da banttan yayınlama kararı aldığını açıkladı.



Bilindiği üzere Beyazıt Öztürk'ün şovunda daha önce canlı yayın kazası olmuş, ünlü şovmen hakkında soruşturma bile başlatılmıştı. Beyazıt Öztürk'ün, bant yayınını daha risksiz olduğu için tercih ettiği iddia edildi.