Bildirici'den Hakan'a sert yanıt: ''Gazeteciliğinize itirazım var!''

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, kendisini hedef alan Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a, "Kinim yok, gazeteciliğinize itirazım var" yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Faruk Bildirici'yi hedef aldı.

Hakan yazısınında Bildirici'den "etikçibaşı" diye söz etti. Hakan ayrıca, Hürriyet gazetesinde bir dönem ombudsmanlık yapan Bildirici için "Kendi kendine 'medya ombudsmanı' diye bir unvan veren adam" dedi.

Faruk Bildirici, Hakan'ın yazısına kişisel Twitter hesabından yanıt verdi.

"Ahmet Hakan, sadece köşende değil paylaşımında da AKP’yi gizledin!" diyen Bildirici, "AKP’nin Hatay’taki halaylı kongresini, kalabalık kongre salonlarını ve fotolarını Hürriyet’te yayımlamadın. Erdoğan’ın "salon lebaleb dolu” cümlesini sansürledin. Bunlara niye cevabın yok?" ifadelerini kullandı.

Bildirici, şöyle devam etti: "Ahmet Hakan açığını aramıyorum, açıktasın. Çünkü gazetecilik yapıyorsun! Gazetecilik de şeffaf bir meslektir, eleştiriye açık olur. Sen ise eleştiriden hoşlanmıyor, kin vs. diye savuşturmaya çalışıyorsun. Bil ki, kinim yok, gazeteciliğinize itirazım var."

"Ahmet Hakan, sadece seni ve Hürriyet’in gazeteciliğini değil, bütün medyadaki yanlışları eleştiriyorum. http://farukbildirici.com adresindeki web sayfama ve sosyal medya hesaplarıma bakarsan onları da görür, ezbere suçlamazsın" diyen Bildirici, şunları ifade etti:

"Hürriyet’te 45 gazeteci arkadaşımız sadece sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı ve kıdem, mesai vs. hiçbir hakları verilmedi.1.5 yıldır hâlâ mahkemede hak arıyorlar. Bu adaletsizliğe ses çıkarmadan o koltukta oturmayı vicdana sığdırabilen birisin.

Ahmet Hakan, köşende bir yatak firmasının örtülü reklamını yaptığını, bu yüzden Reklam Kurulu’nun Hürriyet’e “örtülü reklam” cezası verdiğini de yazdım! Orada bile hatanı kabul etmedin, sustun. Yoksa patronundan komisyon mu almıştın?"

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