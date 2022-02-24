Binali Yıldırım şikayetinden vazgeçmişti ama... Uğur Dündar'a hapis cezası talebi!

Gazeteci Uğur Dündar’a, 2014’teki bir köşe yazısından dolayı dönemin ulaştırma bakanı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 'kitap okuma cezası’ Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görüldü.

Sözcü gazetesinde 5 Nisan 2014 tarihinde yazdığı köşe yazısında AK PArtili Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Uğur Dündar'ın, üzerine atılı ‘hakaret' suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Ancak mahkemenin kararı Yargıtay'da bozulmuştu.

Yeniden görülen davada, mahkeme bu sefer Dündar'a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun ‘Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar' başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırımına çevirdi.

Buna göre Dündar’ın, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan beş ay 25 gün süreyle haftada en az iki saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde yükseköğretim kurumları kütüphanesinde ‘şerefe karşı suçlar'la ilgili makale, tez ve kitap okumasına karar verildi.

Dündar’ın avukatı, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek yeniden temyize başvurdu. Bu süreçte Binali Yıldırım da avukatı aracılığıyla mahkeme dosyasına dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Temyiz talebini kabul eden Yargıtay, kimse hakkında ilgili yasa maddesine dayanılarak ‘bir şey yap’ şeklinde yaptırım cezası verilemeyeceğini belirtti ve verilen kararı bozdu.

Duruşma savcısı, yazıda geçen “Allah’tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!” ifadesinin mağdurun onur şeref ve saygınlığını zedelediği, şöhret ve itibarına leke sürmeye çalıştığı, görevinden dolayı hakarette bulunduğunu gerekçe göstererek 1 yıldan az olmamakla birlikte 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.