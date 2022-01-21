Bir dizi daha final yapma kararı aldı

Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrollerini paylaştığı Annemizi Saklarken dizisi 8. bölümde final yapma kararı aldı.

Geçen sezon dizi sektöründe pandemi nedeniyle dengeler değişmiş, birçok dizi final yapınca bu sezon çok sayıda yeni iş çekilmişti. Ancak seyircilerin yeni işlerin çok azıyla ilgili izleme alışkanlık edindiği gözlendi. Bu nedenle bu sezon pek çok yeni dizi final yaptı.

OJO Pictures’ın Star için çektiği Annemizi Saklarken dizisi de reyting canavarından nasibini aldı.



Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nu buluşturan dizi için final kararı alındı. Sevilen dizinin 8. bölümde ekran macerasını noktalamasına karar verildi.

Barış Yöş’ün yönettiği dizide Kutsi (Dündar), Hande Doğandemir (Handan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Füsun), Hatice Aslan (Benan), Ece Yaşar (Derya), Erdem Kaynarca (Bora), İncinur Daşdemir (Sevil), Ezgi Gör (Selin), Ezgi Tombul (Vildan), Barış Taşkın (Hikmet), Semih Kızılkaya (Servet), Zümre Ertürk (Nisa), Merve Sevin (Burcu), Özgür D.Foster (Barış), Güngör Bayrak (Melek) kamera karşısına geçiyordu.