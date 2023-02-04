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Bir gizemli ses daha... Habertürk canlı yayını yine ''gıcırdadı''

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Habertürk'ün canlı yayınlarına damgasını vuran "gizemli ses" yine duyuldu. Canlı olarak yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programında yine gaz çıkarma sesine benzer bir ses duyuldu.

Daha önce defalarca canlı yayında "gaz çıkarma" sesine benzer seslerin duyulması nedeniyle sosyal medyada gündem olan Habertürk yayınında yine benzer bir ses duyuldu.

Habertürk’te yayınlanan “Olaylar ve Görüşler” programında canlı yayın sırasında garip bir ses duyuldu.

O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Etiketler habertürk canlı yayın gaz çıkarma sesi garip ses
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