BluTV pazar payında Netflix'i geçti!

Netflix, BluTV, Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformları yükselişini sürdürüyor. Kişiye özel dizi ve film önerileri sunan arama motoru JustWatch internetten dizi film izleme platformlarının istatistiklerini paylaştı.

JustWatch verilerine göre, Netflix tüm dünyada bir içerik 'devi' olarak anılsa ve birçok ülkede ilk sıralarda yer alsa da Türkiye'de yerli platform BluTV pazar payında önde görünüyor. BluTV, birkaç yıldır izlenme oranlarını birkaç katına çıkartan ve yerli yapımlara ağırlık vermeye başlayan Netflix ve Türkiye pazarına yeni giren Amazon Prime Video bu alanda ilk üç sıradaki platformlar olarak yer alıyor.

Beyazperde'nin JustWatch verilerinden aktardığına göre, Türkiye pazarının yüzde 43'ü BluTV'nin elinde. Netflix yüzde 24'le BluTV'yi takip ederken, ülkeye resmi olarak yeni giriş yapan Amazon Prime Video yüzde 16 ile onları izliyor. Geri kalan platformların toplamıysa yüzde 17'lik bir oranla pazardan kendi paylarını alıyor. Türkiye'nin en eski dijital platformlarından Digitürk ve ait olduğu beINCONNECT platformu ise evlere uydu yayını da verdiği için bu verilerde tam olarak karşılığını bulamadı.

Yılın üçüncü çeyreğinde BluTV ve Netflix paylarını korurken ve izleyici sayılarını artırırken, Prime Video daha önce yurt dışından Türkiye pazarına yeni girdiği için payını artırmış şekilde yer alıyor. Diğer platformlar ve Exxen gibi yeni girmesi beklenen platformların da gelişiyle önümüzdeki yıl pazarın oldukça hareketlenmesi ve dengelerin değişmesi bekleniyor.



