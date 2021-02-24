Bu da Fatih Portakal'ın seçim sonucu tahmini

FOX TV'de ana haber bültenini sunarken ani bir kararla emekli olan ve İzmir'e yerleşen Fatih Portakal, Türkiye'nin gündemine dair yayınlarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Portakal, "AKP ve MHP neden kaybedecek biliyor musunuz? Sadece bu 2’si bile yeter: 1- Buharlaşan 128 milyar TL’nin hesabını veremedikleri, 2- Geçmişteki yokluk kuyruklarını hatırlatıp, kuru ekmek kuyruklarına milleti mecbur kıldıkları için..." ifadelerini kullandı.