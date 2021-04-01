Bunu da gördük! Hürriyet ve Sabah'tan Ekrem İmamoğlu'na ''komik'' sansür!

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet ve Sabah gazeteleri bugün "güldürmeyen" bir "1 Nisan şakası" olacak kadar skandal birer habere imzasını attı. Her iki gazete de Londra/Sotheby's müzayedede 9 Kuran-ı Kerim ve elyazmalarını satın alan İmamoğlu'nun ismini haberde geçirmedi.

Londra/Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırmada, Kanuni Sultan Süleyman'ın İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo imzalı 16. yüzyıldan kalma portresi 350 bin sterline (yaklaşık 4 milyon TL) alıcı bulmuştu. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapılan portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Sotheby's'deki müzayededen 9 Kuran-ı Kerim ve elyazmalarının satın alındığı duyurmuştu İmamoğlu şu açıklamayı yapmıştı: "Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un." HÜRRİYET VE SABAH GAZETESİ YAZMADI

Londra/Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırma konuşulmaya devam ederken, Hürriyet gazetesi ve Sabah gazetesi ilginç bir "sansüre" imza attı. İki gazetede haberlerinde söz konusu müzayededen bahsederken, İBB'yi ve İmamoğlu'nu yazmadılar. Hürriyet, haberinde Anadolu Ajansı'nı kaynak gösterirken, haberin içeriğinde İmamoğlu'nun satın aldığı 9 Kuran-ı Kerim ve elyazmalarından bahsetmedi. Aynı şekilde Sabah gazetesi de, İBB'yi ve İmamoğlu'nu haber metninde geçirmezken, İmamoğlu'nun satın aldığı eserlerden bahsetmedi. İşte Hürriyet'teki o haber: İşte Sabah'taki o haber: FATİH'İN TABLOSUNU İBB ALMIŞTI Öte yandan, geçen yıl yine aynı müzayede evinde satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet tablosunu sürpriz bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Ekrem İmamoğlu 935 bin sterlin ödeyerek almıştı.