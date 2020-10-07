Can Dündar’ın mal varlıklarına el konuldu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar’ın taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlatmıştı.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Hakkında açılan soruşturmaların ardından Türkiye'den kaçan Can Dündar, kendisine verilen 15 günlük süre içerisinde ülkeye dönmedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar’ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

Savcılığın talebi üzerine 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın kaçak sayılma sürecini geçtiğimiz eylül ayında başlatan mahkeme, bugün verdiği kararla hukuki olarak kaçak sayılan Can Dündar'a tüm menkul ve gayrimenkullere el koyulmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesi ile çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine 2016’dan bu yana yurtdışında olan ve 2018’de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar’ın kaçak sayılma sürecini başlatmıştı. Mahkeme gazete ilanı yoluyla Dündar’a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el koyulmasına karar vermişti.