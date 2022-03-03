Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum transfer oldu... İşte yeni kanalı

Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında olan ve konuklarıyla gündem yaratan Az Önce Konuştum bundan Haber Global TV ekranlarına veda etti. İşte programın yeni kanalı...

Kısa bir süre öncesine kadar Haber Global TV'de ekranlara gelen ‘Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’ programı, tv100'e transfer oldu. Medyatava’nın haberine göre Candaş Tolga, bundan sonra programını tv100 ekranlarında sevenleriyle buluşturacak.

Az Önce Konuştum’u aynı içerik ve sunumla hazırlayacaklarını ifade eden Candaş Tolga Işık, programın hangi gün yayınlanacağı konusunda ise henüz bir tarihin olmadığını belirtti.