Candaş Tolga Işık ''İmamoğlu'' eleştirileri için suskunluğunu bozdu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan gazeteci Candaş Tolga Işık, eleştirilere yanıt verdi.

19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta ''yolsuzluk'' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu'nun tutuklanması ülke çapında büyük yankı uyandırdı.

Pek çok ünlü isim konuyla ilgili tepkisini dile getirirken, bazı isimler ise sessiz kalmayı tercih etti. Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık da sosyal medyada takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı.

"BEN SESSİZ DEĞİLİM"

YouTube'daki KAFA TV kanalında düzenli olarak gündeme dair konuları ele alan ve ünlü isimleri ağırlayan Candaş Tolga Işık, sosyal medya kullanıcılarının 'sessiz kaldığı' yönündeki eleştirilerine yanıt verdi. Dün gece, KAFA TV'de İlber Ortaylı ile yaptığı yeni bölümün tanıtımını yayınlayan Işık, bu vesileyle konuya açıklık getirdi.

"Benim günlerdir sessiz olduğum yalan. Aksine, İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı geldiği gün buna ilk tepkiyi verenlerden biri benim" diyerek eleştirilere yanıt veren Işık, tweet veya story atmak yerine mahkeme kapısında beklediği için linç edilmeyi kabul etmediğini söyledi.

KAFA TV'nin sessiz kalmadığını vurgulayan Işık, ayrıca "Neredesin, sesin çıkmıyor, korktun mu?" tweetleri atan bazı kişileri engellediğini de kabul ederek özür diledi. Son olarak, "Bizi bir avuç tırsak-ılık tip gibi gösterenleri Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullanan Işık, takipçilerini İlber Ortaylı ile yaptığı yeni KAFA TV bölümünü izlemeye davet etti.

Candaş Tolga Işık'ın açıklaması şöyle:

"Yaşanan olaylar karşısında sessiz kalan bir grup ünlüye influencera tepki gösterilirken benim de tırsıp sessiz kaldığım iddiası yürümüş...

1- Benim günlerdir sessiz olduğum yalan. Aksine İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı geldiği gün, buna ilk tepkiyi verenlerden biri benim.

2- Meslektaşım, bir dönem çalışma arkadaşımın tüm gözaltı ve mahkeme sürecinde emniyetten adliyeye mahkeme kapısında bekleyen bir avuç gazeteciden biri de benim. Ülkedeki ünlü tayfasının neredeyse tamamı ölü taklidi yaparken bir gazetecinin hapse atılmasına en üst perdeden itiraz eden, bunlar olurken sadece tivit-story atmaktan öte mahkeme kapısında nöbet tutan birinin "sessiz kaldı" diye linçlenmesini de kabul etmiyorum.

3- Kafa TV, sessiz değil. En son içerik 6 gün önce girdi. Kanalda mizah, eğlence programları dışında gündem konuşulan, ayda bir yayınlanan sadece iki programımız var. Operasyonlar başlayınca geçtiğimiz hafta normalde akışta olan bu mizah ve eğlence programlarını yayınlamama kararı aldık. Diğer iki gündem programı ise takipçilerimizin bileceği üzere biri İlber Ortaylı diğeri de Metin Akpınar ile gündem konuştuğumuz programlarımız. İlber Hoca'yla programımızı kendisinin yurt dışı programı nedeniyle ancak bugün çekebildik. Metin Abi ile olan programı ise karşılıklı konuşarak gözaltı sürecinin sonunda çekme kararı aldık. Her ikisinin de kimseden korkacak, susacak insanlar olmadığı kamuoyunun malumudur.

4- Bana gelince, Çağlayan'da mahkeme kapısında aynı operasyonla alınan bir gazetecinin akıbetini beklerken "Nerdesin sesin çıkmıyor, korktun mu?" tweetleri atanları engellediğim doğrudur. Mesleği, eleştirmek olan birinin hiçbir şartta eleştirilmeye tahammülsüzlüğü kabul edilemez. Bu yüzden öfkeme engel olamayıp, engellediğim herkesten özür dilerim.

5- Aynı şekilde Kafa Dergisi ekibi, Arkadaşlarımın 10 yıldır duruşları bellidir; hiçkimsenin cesaret edemediği kapakları biz yaptık. Yazarlara biz sayfalarımızı açtık. Hem kapaklarımız hem içeriklerimizle her zaman adaletin, hukukun yanında olduk. Bedeli ne olursa olsun olmaya da devam edeceğiz. Bizi bir avuç tırsak-ılık tip gibi gösterenleri Allah'a havale ediyorum.

6- Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Sayın Başkan İmamoğlu'na yönelik operasyon da dahil her şeyi tüm detaylarıyla konuştuğumuz yeni bölümümüz, Kafa TV'de birazdan yayında olacak. Neye ne kadar sessiz kaldık, kimden ne kadar korktuk seyredebilirsiniz. Bu vesileyle eleştiren, sitem eden, kızan herkese tekrar teşekkür ederim. Daha özgür, daha demokratik, daha adil bir Türkiye dileğiyle..."