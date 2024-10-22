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Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı

Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı
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"Bursa'da Bugün" isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini rahmet okuyarak duyurmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Komitgan'ın işine de son verildi.

ABD'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fethullahçı çetenin elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin canlı yayında 'rahmet' dilemesinin ardından gözaltına alınan bursadabugün isimli web sitesinde sunuculuk yapan gazeteci Aysın Komitgan'ın işine son verildi. Konuya ilişkin web sitesi tarafından yapılan açıklamada, "Kabul edilemez açıklamalarından dolayı Aysın Komitgan'ın kurumumuzla ilişiği kesilmiştir" denildi.

Komitgan, konuşmasında, "Fetullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Sözleri tepki çeken Komitgan hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ardından gözaltına alınan Komitgan'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Komitgan, "İnsani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü" diyerek özür diledi.

Komitgan, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Canlı yayın şartları altında söylenen kimi ifadeler, özellikle de toplumsal açıdan bu gibi hassas dönemlerde ne yazık ki farklı yorumlanabiliyor. Duygularımı açıkça ifade etmem gerekirse 40 yıllık gazetecilik kimliğimden bağımsız olarak, ömrünü Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlı geçirmiş, aynı zamanda CHP üyesi bir Türk vatandaşı olarak ülkemize karşı hain planları olan Fetö elebaşının ölümüne rahmet dilemem asla mümkün değildir. Ne ben ne de ailem, hayatlarının hiçbir döneminde bu tarz tarikatlar ile uzaktan yakından bağ kurmamıştır. Dolayısıyla gerek yakın çevrem, gerekse de mesleki olarak iletişimde olduğum herkes çok iyi bilir ki ülkemize karşı haince planlar yapan bu şahsa karşı, ilk günden bu yana tavrım da duruşum da nettir. Ancak duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. Canlı yayında söylenen sözlerin geri dönüşünün olmasından dolayı da maalesef aklıma gelen yüzlerce kelime arasından bunu kullanmış bulundum. Fakat insani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü. Bu yüzden farklı bir algıya neden olan bu hatalı sözlerimden dolayı şahsım ve kurumum adına kamuoyundan özür diliyorum."

Daha sonra web sitesinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Komitgan'ın işine son verildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Röportaj sırasında kullandığı kabul edilemez açıklamalarından dolayı program sunucusu Aysın Komitgan'ın kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." 

 

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