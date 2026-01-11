  1. Anasayfa
  Canlı yayında Melih Gökçek kavgası: ''Senin de yedi ceddinin de...''

Canlı yayında Melih Gökçek kavgası: ''Senin de yedi ceddinin de...''

Güncelleme:

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Melih Gökçek'in de katıldığı CNN Türk Masası programında Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren birbirine girdi.

CNN Türk kanalında yayınlanan CNN Türk Masası programına konuk olan gazeteciler arasında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu canlı yayında Ankara'daki su kesintileri konusu konuşulurken gerilim tırmandı.

Evren'in, "Soru soran arkadaşlar da ısrarla, Melih Bey'in ne kadar iyi bir yönetici olduğunu, ne kadar iyi bir belediye başkanı olduğunu ve Mansur Bey'in de ne kadar kötü olduğunu söylediler." dedikten sonra Yiğitel araya girdi.

Bunun üzerine Evren, "Melik bak ne olur sözümü kesme, senin adetin. Bak ben sustum bu ana kadar." dedi. Ancak, Yiğitel, "Hayır, keseceğim." demesiyle ikili arasında kavga çıktı; karşılıklı atışmaların ardından program reklama girdi.

Reklam arasından sonra programın tekrar yayına girmesinin ardından Yiğitel, "Bana soru sormayı değil Gürbüz Evren, yedi sülalesi öğretemez. Bana soru sorma şeklini öğretmesin, haddini bilsin. Bak benim asabımı bozdu. Beni karıştırmadan soru soracaksa sorsun, terbiyesizlik yapmasın. Herkes haddini bilsin, onun da yedi ceddinin de ben..." diye devam etti.

 

