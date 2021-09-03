  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Canlı yayında Nagehan Alçı krizi: ''Beni yayından alınız!''

Canlı yayında Nagehan Alçı krizi: ''Beni yayından alınız!''

Habertürk’e konuk olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Nagehan Alçı’nın araya girmesine, “Beni yayından alınız” diye tepki gösterdi.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın konuğu olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili yeterli önlemler alınıp alınmadığını sorgularken, “Geçen sene neredeydiniz? Niye geçen sene önlemeler almadınız da bir Milli Eğitim Bakanı değiştirdik?” dedi.

Şener konuşurken araya giren Nagehan Alçı ise okulların açılmasıyla ilgili “moral bozması ” gerekçesiyle Şener’i üzülerek dinlediğini söyledi.

Şener ise Alçın’nın araya girmesiyle, “Müsade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba, Kanal sizin nasıl olsa, dikkatimi dağıtmayın. Muharrem bey beni yayından alınız” diye tepki gösterdi.

Etiketler nagehan alçı cihat şener canlı yayın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı?
Delta varyantından sonra şimdi de Mu varyantı tehlikesi: Türkiye'de görüldü mü?
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Kritik toplantı sonrası ortak açıklama: Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?
8 yıllık özlem bitti! Leyla ile Mecnun geri döndü
''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
KAP geldi, taraftar çıldırdı: Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'ta!
Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza zam geldi!