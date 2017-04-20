Canlı yayında şoke eden itraflar !

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programına, Mersin'den bağlanan izleyicinin itirafları damgasını vurdu.

'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan izleyici, hem stüdyoda bulunanları hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

İsmini vermeyen üç çocuk babası izleyici, 15 senelik evli olduğunu, ancak yaklaşık 2 senedir başka bir kadınla da ilişkisini olduğunu açıkladı. Aynı konuk, ilişkisi olduğu kadının da başka bir adamla evli olduğunu itiraf ederken, "Evlendikten sonra eşiyle hiç beraber olmadı. Her gece sabahlara kadar görüntülü konuşuyoruz" dedi.

Hem eşini hem de ilişki yaşadığı kadını bırakmak istemediğini belirten izleyici, ikisinin de kendisi öldükten sonra evlenmesinden korktuğunu söyledi. Herkesi şoke eden konuk, "Bu sorunu atlatamıyorum. Eşim ile ilişki yaşadığım hanımı telefonda görüştürdüm. İkisi de birbirini kabul etmedi" ifadelerini kullandı.