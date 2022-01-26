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Canlı yayında sürpriz misafir! Önce sesi sonra kendisi geldi

A Para ekranlarında yayınlanan Paranın Rotası programında ilginç anlar yaşandı. Canlı yayın sırasında stüdyoya kedi girdi.

Hafta içi her sabah 09.00-10:15 arasında A Para ekranlarında yayınlanan Paranın Rotası programında ilginç anlar yaşandı. Canlı yayın esnasında stüdyoya kedi girdi. Programın başlamasıyla birlikte önce ekranlara bir kedi sesi yansıdı. O sırada ekranda olan Serdar Kuter, Özlem Doğaner ve Erdoğan Turan önce bir şaşkınlık yaşadı. Bir müddet sonra kedi önce stüdyo içinde dolaşmaya sonra da stüdyo içinde buluğu bir kağıtla oynamaya başladı. Yayın sırasındaki hareketlilik eğlenceli dakikalara neden olurken yayın esnasında yorum yapanların dikkatlerinin de dağılmasına da sebep oldu.

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Etiketler a para canlı yayın stüdyoya kedi girdi
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