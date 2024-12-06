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  3. Canlı yayında ''terör örgütü'' kavgası: Ünlü anketçi yayını terk etti!

Canlı yayında ''terör örgütü'' kavgası: Ünlü anketçi yayını terk etti

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Ekol TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Ekol Gündem adlı programda AKP'li Mücahit Birinci, Mehmet Metiner ile ünlü anketçi Murat Gezici arasında "HTŞ" tartışması çıktı. Gezici, apar topar verilen reklam arası sonrası programı terk etti.

AK Partili Mücahit Birinci, Mehmet Metiner ile Murat Gezici arasında EkolTV’de yayınlanan “Ekol Gündem” programında “HTŞ terör örgütü” tartışması çıktı.

Murat Gezici, “HTŞ’ye terör örgütü demezseniz yayını terk ederim” dedi ve hem Birinci’yi hem de Metiner’i “devletin aparatı” olarak tanımladı.

Metiner de bu sözler üzerine Gezici’nin üzerine yürümeye kalktı. Reklam arasında Gezici yayını terk etti.

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Etiketler HTS terör örgütü örgüt canlı yayın ak parti ekol gündem mehmet metiner murat gezici
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