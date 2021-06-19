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Canlı yayında zor anlar! NTV spikeri depreme canlı yayında yakalandı

İstanbul'da AFAD'ın 3.9, Kandilli'nin ise 4,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depreme canlı yayında yakalanan NTV Haber spikeri Buse Yıldırım'ın tepkisi kameralara yansıdı.

İstanbul Kartal merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe sebep oldu.

Birçok vatandaş evlerinden çıkıp sokaklara dökülürken, canlı yayında depreme yakalananlar ise zor anlar yaşadı.

CANLI YAYINDA DEPREM ANLARI

NTV Haber spikeri Buse Yıldırım da depreme yayın sırasında yakalanan isimlerden oldu. Masanın ve kameraların sallanmasıyla durumu anlamaya çalışan Yıldırım'ın o anları ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Öte yandan TV 100'de yayınlanan bir programa konuk olan Deniz Akkaya, sarsıntı anında "Deprem mi oldu, sonra gel de anksiyetem tutmasın" sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.

ÜLKE TV'de yayında olan 'Dünyanın Gündemi' programında da benzer anlar yaşandı. Sunucu Taha Dağlı, konuğunun açıklamalarda bulunduğu sırada "Deprem mi oldu" ifadesiyle dikkat çekti.

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