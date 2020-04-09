''Çaykur'da Korona virüs alarmı'' haberine soruşturma

Çağdaş Gazeticiler Derneği Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, "Çaykur'da Korona virüs alarmı" başlıklı haberi nedeniyle ifade vermek için ifadeye çağrıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan, CHP Rize İl Başkanı ÇGD Rize Şube Başkan Yardımcısı Saltuk DENİZ, "Eğer yazıda hata ya da eksiklik varsa Çaykur tarafından kamuoyuna açıklama yapılıp yazı tekzip ettirilir ya da düzeltme istenebilirdi. Hemen suç duyurusunda bulunmaya gerek yok... Basının görevi kamuoyunun sesi ve vicdanı olmaktır. Basın resmi gazete değildir." diyerek tepkisini dile getirdi.

Deniz, yazılı açıklamasının devamında şunları söyledi:

Salgına uğraştığımız bu dönemde bir çok doğru yada yanlışın konuşularak bilgi kirliliğinin yaşandığı bir dönemde başının üzerine gitmek kamuoyunu güvensizliğe iter.

Ayrıca Çay Müstahsillerinin Çaykur dan ısrarla açıklama beklediği bir dönemde Çaykur'un işi bu olmamalı..