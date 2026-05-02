Cem Küçük: ''Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan iktidarın istediklerini yazıyor''

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, iktidara yakın medya mahallesinde taşları yerinden oynatacak açıklamalara imza attı. Canlı yayında Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın köşe yazılarını "istişare" ve "sipariş" iddialarıyla değerlendiren Küçük, "Mesajlar Hürriyet ve CNN Türk üzerinden veriliyor" derken "Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan iktidarın istediklerini yazıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir canlı yayında AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen medya dünyasına dair çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarları Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan'ın kaleme aldığı yazıların arka planına dair iddialarda bulunan Küçük, bu yazıların çoğunun iktidar temsilcileriyle yapılan istişareler doğrultusunda "sipariş" üzerine yazıldığını ileri sürdü.

"Selvi Yazıyordu Ama Hiçbiri Çıkmıyordu"

Abdulkadir Selvi ile olan dostluğuna vurgu yaparak söze başlayan Küçük, Selvi'nin "Kabine değişecek" gibi iddialarının arkasında aslında iktidarın "bu konu tartışılsın" stratejisinin yattığını söyledi.

Küçük, "Cumhurbaşkanı bir dönem Erdoğan 'Bu tartışılsın' diyordu, Abdulkadir Selvi'ye söylüyorlardı, o da yazıyordu. Ancak yazdıklarının hiçbiri çıkmıyordu; meğer sadece tartışılması isteniyormuş" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Hakan İstişareyle Kaleme Alıyor"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın yazılarını da mercek altına alan Cem Küçük, Hakan’ın belli konulardaki yazılarının "birileriyle istişare" sonucunda ortaya çıktığını iddia etti.

Küçük, "Ahmet Hakan’ın yazılarını okuyorum; belli ki bazı konular Bilal Erdoğan veya Berat Albayrak gibi isimlerle yapılan istişarelerin ürünü. 'Buna bir değin' denmiş olduğunu medya dilinden anlıyorum" dedi.

"Hürriyet ve CNN Türk Hükümetin Mesaj Kanalı"

İktidarın mesajlarını süzgeceden geçirmek için belirli mecraları kullandığını belirten Küçük, bakanların ilk olarak CNN Türk'e çıktığını ve Hürriyet'e demeç verdiğini söyledi. Hürriyet’in "hükümete en yakın gazete" olduğunu hatırlatan Küçük, bu durumun kişilerden ziyade kurumun pozisyonuyla ilgili olduğunu vurguladı.

Küçük'ten "Bağımsızlık" İddiası

Açıklamalarının sonunda kendisini diğer meslektaşlarından ayıran Cem Küçük, "Herkes bilir ki ben bağımsızım, kimseye bağlı değilim. Ankara'da tanıdığım isimler olsa da kendi görüşlerimi söylerim" diyerek kendisini bağımsız gazeteci olarak tanımladı. Küçük, zaman zaman Süleyman Soylu gibi isimleri bile eleştirdiğini hatırlatarak, Hürriyet’in başyazarlığının siyasetin görüşünü yansıtma görevi gördüğü kanaatinde olduğunu sözlerine ekledi.

Küçük, mutlak butlan tartışmasının gündemde tutulmasının da istenmiş olabileceğini savundu. Şamil Tayyar’ın paylaşımını da bu çerçevede yorumladığını söyleyen Küçük, Abdülkadir Selvi örneğini verdi:

“Belki de böyle tartışılsın isteniyor. Şamil abi'nin tweetini de ben öyle yorumluyorum. Belki de bu isteniyor. Ben Bakanlar Kuruluyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bak bu %100 bilgidir. Bence Cumhurbaşkanı bir dönem Erdoğan, "Bu tartışılsın" tamam mı, veriyordu bunu Abdülkadir Selvi'ye söylüyorlardı, yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazetecidir severim ama 50 kere yazdı, kabinede bir kere… Benim hukukum var, ben Abdülkadir abinin arkadaşıyım, hiç şeyimiz yok. Ama ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor "Kabine değişecek." Biz de tartışıyoruz. Ya meğer böyle isteniyormuş! Ya bir Şamil abiyle tartıştık…”

Küçük’ün açıklamaları sırasında programın sunucusu Pınar Işık Ardor, “Sen her şeyi ortaya döküyorsun!” dedi.

Eski AK Parti milletvekiliŞamil Tayyar ise tartışmaya tepki göstererek, “Bu yukarısı ne kardeşim ya! Nedir bu yukarısı! Bu yukarının ne olduğunu kimse söylemiyor.” ifadelerini kullandı.