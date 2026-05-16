Cem Küçük’ten gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şoke eden iddialar

Gazeteci Cem Küçük, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında skandal iddiaları gündeme taşıdı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir iş insanından kendi adını kullanarak para istediğini öne süren Küçük, "Bizden kimse onu savunmaz" dedi...

Gazeteci Cem Küçük, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Küçük, Kütahyalı’nın bir iş insanından kendi adını kullanarak para talep ettiğini ve "kara para akladığına" dair adli duyumlar aldığını öne sürdü.

"Adımı Kullanarak Para İstedi"

Katıldığı televizyon programında konuşan Cem Küçük, geçmişte Rasim Ozan Kütahyalı nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirtti. Kütahyalı’nın bir iş insanına giderek "Cem’e senin hakkında yazdırırım" diyerek para istediğini iddia eden Küçük, "Rasim’in parayla ilgili ciddi bir sorunu var. Onunla oturduğunuzda konu bir şekilde hep paraya gelirdi" ifadelerini kullandı.

"Kara Para" İddiası

Soruşturma sürecine dair adli kaynaklarla görüştüğünü ifade eden Küçük, Kütahyalı’nın yasa dışı bahis oynamadığının kendisine söylendiğini ancak daha ağır bir suçlamaya dikkat çekildiğini belirtti. Küçük, "Adli kaynaklara sordum; yasa dışı bahis oynamamış ama parayı akladığını söylediler" diyerek gündemi sarsacak bir iddiayı dile getirdi.

"Bizden Kimse Onu Savunmaz"

Yaşanan gelişmelerin ardından iktidara yakın kanadın tavrına da değinen Cem Küçük, meselenin netleşmesi durumunda Kütahyalı'ya destek verilmeyeceğini savundu. Küçük, "Rasim’le ilgili mesele netliğe kavuştuğunda bizden kimse onu savunmaz. İlkesel bakış budur" değerlendirmesinde bulunarak, olası bir suç durumunda mesafeli duracaklarının sinyalini verdi.

Etiketler Cem Küçük rasim ozan kütahyalı kara para aklama gözaltı medya skandal iddia Yasa dışı bahis
