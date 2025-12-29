  1. Anasayfa
  İktidara yakın gazeteciler birbirine girdi: Cem Küçük'ten Hande Fırat'a çok ağır sözler!

Cem Küçük'ten Hande Fırat'a çok ağır sözler: ''Öyle bir kapasitesi yok''
AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteciler Cem Küçük ile Hande Fırat karşı karşıya... Cem Küçük, Hürriyet'te yer alan yazısında AK Partili milletvekillerinin televizyona çıkmadığı için bazı gazetecilerin onları savunduğunu ve "parti sözcüsü gazeteci" durumuna düştüklerini belirten Hande Fırat için "İddia ediyorum o iki yazıyı kendisi yazmadı. Zaten öyle bir kapasitesi yok" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Partili milletvekillerinin televizyon programlarına çıkmaması ve onların yerine iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerin konuşmasıyla ilgili tartışmada ortalık fena karıştı.

CNN Türk programcısı ve Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hürriyet'teki köşe yazılarında siyasetçilerin yapması gerekeni bazı gazetecilerin yaptığı belirterek "Televizyon kanallarında partisinin görüşünü anlatması gereken siyasetçiler tartışma programlarına genel olarak ya çıkmıyor ya da çağrılmıyor. Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hande Fırat'a yanıt ise yazar Cem Küçük'ten geldi. Küçük bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde Hande Fırat'ın yazılarını eleştirirken söz konusu yazıları Fırat'ın yazmadığını öne sürdü.

Bu iddiasını dile getirirken çok ağır bir ifade kullanan Cem Küçük, "Hande Fırat herkese gazetecilik dersi vermeye kalkmış! İddia ediyorum o iki yazıyı kendisi yazmadı. Zaten öyle bir kapasitesi yok. Dil bilmeyen biri ABD’den nasıl örnek verecek" ifadelerini kullandı.

Hande Fırat için "15 Temmuz’daki işlevi dışında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıktan tek desteği olmayan" ifadelerini kullanan Küçük, CNN Türk ve Hürriyet gazetesini de "Mesela Hande hangi konuda hükûmeti eleştirmiş? Bana bir örnek göstersin. Ben son bir yılda en az beş konu gösteririm, hükûmeti eleştirdiğim. Hande de göstersin, şayet varsa. Ama biliyoruz ki, "bugün hükûmetin en bilinen yayın organı hangisi?" derseniz Hürriyet ve CNN Türk gösterilir. Yandaş kelimesi çirkin bir söz ama o kelimeye cuk diye oturan Hürriyet ve CNN Türk." ifadeleriyle hedef aldı.

