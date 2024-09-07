Cem Küçük'ten Hande Fırat'a rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kara Harp Okulu’nda kılıçla yemin eden teğmenler hakkındaki açıklamaları sonrasında AK Parti’ye yakın medyada tartışmalar büyüyor. Cem Küçük, Hande Fırat’ı hedef alarak “Yüreğin varsa şimdi de savun” ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıçlarıyla yemin eden teğmenler gündemde kalmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, teğmenler için “Bir kaç tane kendini bilmez temizlenecek” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu sözleri sonrasında AK Parti'ye yakın medyada başlayan tartışmalar büyüdü.

Cem Küçük, Hande Fırat’ın paylaşımını alıntılayarak; “Sende yürek varsa şimdi savunursun. Perşembe gecesi teğmenleri eleştiren bizlere isim vermeden hakaret ettin. Aynısını şimdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye söyle de görelim.” ifadelerini kullandı.

Hande Fırat teğmenler için “Kara Harp Okulu’ndaki görüntüleri farklı yerlere çekmemek gerekiyor. Her mezuniyet töreni sonrası geleneksel olarak, kılıçlar çekilip, yemin tekrarlanır. Türkiye’de tartışmaya açılmak istenen darbe vb. dönemlerinin bittiğini herkes biliyor.” açıklamasında bulunmuştu.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" andı

Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attıktan sonra şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"