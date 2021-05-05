CHP'li Mahmut Tanal'dan Müge Anlı'ya ''128 milyar dolar'' sorusu
Sosyal medyada yeniden gündem olan "128 milyar dolar nerede?" sorusu, bu kez Müge Anlı'ya soruldu.
Sosyal medyada yeniden gündem olan "128 milyar dolar nerede?" sorusu, Millet İttifakı temsilcileri arasında bir akıma dönüştü. CHP'li Mahmut Tanal, Müge Anlı'yı etiketleyip "128 milyar doları bulabilir misiniz?" diye sordu.
Mahmut Tanal'ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle oldu:
Bu ülkenin 128 milyar doları kayıp.
Arıyoruz arıyoruz ama sonuç yok.
Muhataplarımızın da kafası karışık.
Müge Anlı hanımefendi, 128 milyar doların nerede olduğunu bulabilir misiniz? @Mugeanliatvde
#MügeAnlı #128MilyarDolarNerede
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol