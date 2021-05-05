CHP'li Mahmut Tanal'dan Müge Anlı'ya ''128 milyar dolar'' sorusu

Sosyal medyada yeniden gündem olan "128 milyar dolar nerede?" sorusu, bu kez Müge Anlı'ya soruldu.

Sosyal medyada yeniden gündem olan "128 milyar dolar nerede?" sorusu, Millet İttifakı temsilcileri arasında bir akıma dönüştü. CHP'li Mahmut Tanal, Müge Anlı'yı etiketleyip "128 milyar doları bulabilir misiniz?" diye sordu.

Mahmut Tanal'ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle oldu:

Bu ülkenin 128 milyar doları kayıp.

Arıyoruz arıyoruz ama sonuç yok.

Muhataplarımızın da kafası karışık.

Müge Anlı hanımefendi, 128 milyar doların nerede olduğunu bulabilir misiniz? @Mugeanliatvde

#MügeAnlı #128MilyarDolarNerede