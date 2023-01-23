CNBC-e geri mi dönüyor ?

CNBC-e kanalının eski Genel Yayın Yönetmeni Dr. Artunç Kocabalkan, 2015'de Türkiye'den çekilen kanalın mayıs ayı itibarıyla yayına başlama ihtimalinin olduğunu söyledi.

Ekonomi ve dizi kanalı CNBC-e'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Dr. Artunç Kocabalkan, yayınladığı bir videoda kanalın Türkiye'ye geri döneceğini duyurdu. YouTube kanalından video yayınlayan Kocabalkan, yayın haklarının sona ermesiyle 2015 yılında Türkiye'deki süresini tamamlayan kanalın geri dönmesi için 2021 yılından bu yana çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kanal yetkililerinin, şubat ayında resmi anlaşmaların yapılması ve imzaların atılması için Türkiye'ye geleceğini belirten Kocabalkan, şöyle konuştu:

'PEK ÇOK YORUMCUYLA KARŞINIZDA OLACAĞIZ'

Türkiye'ye gelecek diyorum çünkü ya bizimle ya da başka biriyle CNB-e Türkiye'de olacak. Mayıs ayı itibariyle de yayına başlama ihtimali var. Bu konuda gösterdiğimiz çaba inşallah bir noktaya ulaşacak. Sizler hep, Türkiye'de şu anda finansal piyasaları, ekonomiyi ve pek çok gelişmeyi anlatmak açısından bizim sesimize ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz. Bizim de size ihtiyacımız var. Tükiye'de doğruların konuşulması çok önemli. Bu noktada mayısa kadar da gerekeni yapacağız ve pek çok yorumcuyla karşınızda olacağız.

Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığıyla 16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan kanal, Eylül 2015'te kapanmıştı. CNBC-e kapandıktan sonra kanalın ismi TLC Türkiye olarak değiştirilmiş ve reality programları yayınlanmaya başlamıştı