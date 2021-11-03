CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti

CNN Türk canlı yayınında bağlantı krizi yaşandı. Ankara muhabiri Serhat Dal, yanlış zamanda ekrana çıkarılmasına sinirlenince kağıtları yere fırlatıp, yayını terk etti.

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Sabah saatlerinde Sultan Arınır, son dakika gelişmesi olarak enflasyon rakamlarını vatandaşlara aktarmaya başladı. Ancak bu sıralarda arka taraftaki hareketlilik anbean izleyiciye yansıdı.

SON DAKİKA HABER VERİLDİ

Sultan Arınır'ın konuştuğu sırada ön tarafta da "Ekim ayı enflasyonu yüzde yüzde 2.39 arttı" şeklinde KJ yansıtıldı. Ancak bu anlara ne haber ne de Arınır'ın anlattıkları damga vurdu. CNN Türk Ankara Muhabiri Serhat Dal, "Sanırım bir yanlışlık oldu, biz Bilim Kurulu toplantısını konuşacaktık" dedi.

KAĞITLARI YERE FIRLATIP YAYINDAN ÇIKTI

Dal, rejinin yeniden habere dönmesinin ardından ekranda görünmediğini düşünerek kağıtları yere fırlatıp yayını terk etti. Dal'ın bu sırada sinirli şekilde yanlış bağlantıya tepki gösterdiği görüldü.